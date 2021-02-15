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Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР

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Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР
Центр досліджень визвольного руху та Архів Служби безпеки України оприлюднили документи про останню депортаційну операцію "обміну населенням" між Польщею і СРСР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру досліджень визвольного руху.

"15 лютого 1951 Радянський Союз і Польська народна республіка уклали договір про обмін прикордонними територіями. Таке рішення аргументували економічними інтересами двох держав: Польща вимагала території із запасами нафти та газу, СРСР - вугільних родовищ. Понад 7167 українських сімей із 44 населених пунктів Бойківщини примусово переселили в степу південної України. Депортація увійшла в історію під назвою "Акція-51", - сказано в повідомленні.

У 1951 році з українських земель було примусово депортовано понад 32 тисяч жителів. Акція почалася 13 червня і тривала 126 днів.

У відкритому доступі опубліковано збірку з 14 документів, а це копія радянського примірника карти обміну, договір про обмін територіями між СРСР і ПНР, опис меж ділянок, які відходили до двох держав, повідомлення за результатами цензури пошти переселених, повідомлення про "порушення радянської законності" під час переселення жителів, численні звітні документи про хід виселення, передачу території і проведену роботу на прийнятій від ПНР території.

Документи доступні на сайті електронного архіву avr.org.ua - сервісу відкритого онлайн-доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів. Тут у вільному доступі й у високій якості публікують документи про український визвольний рух, матеріали з архівів КДБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття.

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Топ коментарі

  • Mora Zfayfer
    Каким образом эти западноукраинские земли оказались в составе Польши после распада Австро-Венгрии? короче, изучай мат.часть.

    Польша потеряла на востоке те земли, которые заняла после распада Австро-Венгрии, она фактически оккупировала западно-украинские земли, земли, входившие на тот период в ЗУНР. И хотя Пилсудский обещал дать автономию западноукраинским землям, оккупированным Польшей , но обещание свое нарушил...
    после ВМВ часть земель, населенных преимущественно украинцами, Перемышль и окрестности, например, оказались в составе Польши, а украинское население оттуда насильственно изгнано.
  • Sophia-Maria Duglass
    Дикая история уничтожения украинской идентичности
    Часть сел ровенской области переселили на Луганщину
    Большую часть Лемковщины отдали Польше , но прихватили рашке Калининград
    Украинские семьи с территории Польши вывозили в Карпаты и селили в пустые холодные , брошенные немцами перед войной , дома ( операция Висла)
    Украина могла бы сделать предъявы кремлю
  • Sophia-Maria Duglass
    сталин потом завёз лаптей с посохами из раши
    А украинцы имели коней и сапоги !!!!

    Сейчас и землю у украинцев придумали забрать
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