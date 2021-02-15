Фракція СН ухвалила рішення про вільне голосування щодо законопроєкту про обіг зброї, - Монастирський

Депутатська фракція "Слуга народу" прийняла рішення про вільне голосування своїх депутатів щодо законопроєкту про обіг цивільної зброї, який Верховна Рада має намір розглянути в четвер

Про це повідомив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Велика дискусія, яка спостерігається в суспільстві, вона також відбувалася і у фракції, і таким самим чином думки розділилися. І тому сьогодні було прийнято рішення про вільне голосування фракції з цього питання", - сказав Монастирський на брифінгу за результатами засідання фракції СН.

За його словами, дискусія головним чином полягала в тому, чи можливо вирішувати придбання у власність і зберігання вдома короткоствольної вогнепальної зброї (пістолета чи револьвера), як передбачає основний законопроєкт.

"Про носіння не йдеться у законопроєкті взагалі ... Ми повинні в залі засідань Верховної Ради визначитися, яка концепція буде підтримана: опікуємося ми в принципі питанням легалізації короткоствольної вогнепальної зброї і можливості її придбання у власність чи ні ... Тому в четвер ми повинні винести цей законопроєкт до залу. Якщо він буде підтриманий, більшість депутатів висловилася про те, щоб питання прибрати з цього законопроєкту. І друге - якщо він не буде підтриманий, моє прохання, як голови комітету, полягало в тому, щоб відправити його на повторне перше читання для того, щоб невідкладно забрати питання про короткоствольну вогнепальну зброю", - уточнив депутат.

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Водночас народний депутат, голова підкомітету з держбезпеки і оборони парламентського комітету з питань національної безпеки Ірина Верещук (фракція "Слуга народу") вважає, що даний законопроєкт обов'язково повинен був пройти через комітет з нацбезпеки.

"Ми не бачили цього законопроєкту у нас на комітеті. Поясню, чому ми повинні були його бачити? Йдеться про тих людей, які повинні мати ... дозвіл ... бути в реєстрі, вміти користуватися зброєю, вони великою мірою підпадають під наш закон про територіальну оборону, який ми теж розробили", - сказала Верещук.

Вона повідомила, що багато членів профільного комітету з цієї причини не підтримають законопроєкт про обіг короткоствольної зброї.

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