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Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище

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Рясні снігопади в окупованому Криму не наповнюють Сімферопольське водосховище
Сімферопольське водосховище не наповнюється, незважаючи на рясні снігопади.

Про це повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Сніг випав, обсяг снігу був великий. У горах теж був сніг, достатній покрив. Сподіваємося, що все-таки цього обсягу опадів нам вистачить, щоб поправити ситуацію. Принаймні на ПБК точно, в Сімферополі - подивимося. Аянське водосховище отримує додаткові обсяги води, Сімферопольське водосховище, поки, на жаль, від семи до десяти тисяч на добу там бовтається", - розповів він.

За даними підконтрольного Кремлю голови "Радміну Криму" Юрія Гоцанюка, за минулі вихідні на півострові випало від 2 до 25 мм опадів, найбільше - в гірській, передгірській та північно-західній частині Криму.

У Сімферополі через сильні снігопади з 12 по 13 лютого випало дві третини місячної норми опадів, спостерігалися перебої з роботою громадського транспорту.

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Зазначається, що снігопади наповнили підземною водою водоспад Су-Учхан (з кримськотатарської - "Падаюча вода"), що на території ландшафтно-рекреаційного парку "Урочище Кизил-Коба" біля села Перевальне Сімферопольського району.

За даними січневого моніторингу, загальний сумарний запас води у водосховищах Криму природного стоку на початок лютого становив 36.052 млн куб. м, що на 4.744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48.875 млн куб. м менше, ніж рік тому. За даними підконтрольного Росії МінЖКГ Криму, станом на 1 лютого ще три водосховища півострова наближаються до "мертвого обсягу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу"

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Нє, у винахідливості кримчанам не відмовиш.
    Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 1995
  • Shaken cocktail
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  • Ринат Амедов
    Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 273
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