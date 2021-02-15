Питання про призначення Вітренка на засіданні фракції не розглядалося, - "слуга народу" Гетманцев

Кандидатуру Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики можуть винести на голосування у будь-який день роботи Верховної Ради.

Про це у коментарі журналістам після засідання фракції "Слуга народу" заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, кандидатура Вітренка на фракції не обговорювалася.

"Кандидатура Вітренка не обговорювалася щодо винесення його втретє у Верховну Раду. Але я не виключаю такої можливості, що він буде винесений. Коли? Це питання має узгоджуватися з керівництвом Верховної Ради. Але ви знаєте, що постанова про призначення може бути включена у порядок денний у будь-який день", - зазначив парламентар.

При цьому Гетманцев ухилився від прямої відповіді на запитання чи є голоси за призначення Вітренка.

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"Насправді, як показали два попередні голосування, ми до останнього не можемо сказати: є голоси чи нема. Я особисто буду підтримувати його кандидатуру. Вважаю, що така наполегливість прем’єра має бути оцінена Радою. Ми маємо врешті дати можливість людині попрацювати. Тим більше, що в країні не усе гаразд з енергетичною системою. Мати міністра в статусі "в.о" та з обмеженими повноваження відповідно до закону про державну службу — це небезпечно для країни в цілому", - наголосив нардеп.

Колеги ж депутата кажуть, що голоси за призначення Вітренка продовжують збирати. За їх оцінками за готові проголосувати наразі 200-211 депутатів.

Нагадаємо, 28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.