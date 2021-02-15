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Літак з українськими туристами летітиме із Занзібару через Анталію до Києва, - Криклій

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Літак з українськими туристами летітиме із Занзібару через Анталію до Києва, - Криклій
Літак з українськими туристами, які кілька днів не можуть покинути Занзібар, отримав дозвіл від Туреччини на переліт до Анталії. Звідти він вирушить до Києва.

Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо", - написав Криклій.

Літак з українськими туристами летітиме із Занзібару через Анталію до Києва, - Криклій 01

Нагадаємо, вранці 15 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що майже дві сотні українських туристів не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.

Пізніше стало відомо, що в Африці також застрягли голова Держміграційної служби Максим Соколюк і його нова дружина Анастасія Зінченко.

Занзібар - головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із найпопулярніших серед пропозицій на туристичному ринку.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Скоро всех вернем", - написал Криклий А нах. их возвращать? Вы их уже с Китая вернули так они на Занзибар улетели. Завтра будете с Карибов или Таиланда их возвращать? Почему за одними посылаете самолет а за теми кто в Укарине в беду попал лошадь с подводой?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    главное бесполезного *министра* с дамой непонятного поведения собачкой не забудьте в очередной раз))
  • Александр Александр 66da010f
    Неужели кому-то интересно читать про всякую никому не известную шелупонь, которая куда-то полетела, откуда-то не вылетела или не долетела....Гораздо интереснее узнать, зачем Зеленский с Козаком летали в ОАЭ? С кем были встречи? А кремлёвский Козак прилетал на стрелку? Что порешали? Что нас ждёт? Мутные поездки харанта уже стали нормой, и не интересуют даже прессу.....Дикость какая-то....А полёт клоуна на юга стоил , я думаю, не один миллион НАШИХ ДЕНЕГ!!!!
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