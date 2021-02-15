СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Оконджо-Івеала

Генеральна рада Світової організації торгівлі (СОТ) затвердила кандидатуру ексміністра фінансів Нігерії на посаді глави СОТ.

Як повідомляється на сайті СОТ, термін повноважень 66-річної Нгозі Оконджо-Івеала розпочнеться 1 березня і закінчиться 31 серпня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.

Вона стала першою жінкою і першою африканкою на посаді генерального директора Світової організації торгівлі.

Оконджо-Івеала заявила, що її першочерговим завданням буде швидке вирішення наслідків пандемії коронавірусі і "реалізація політичних заходів, необхідних для відновлення глобальної економіки".

За її словами, СОТ "стикається з безліччю викликів, але працюючи разом, ми можемо спільно зробити СОТ сильнішою, гнучкішою і краще пристосованою до реалій нинішнього дня".

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Нгозі Оконджо-Івеала обіймала посаду міністра фінансів Нігерії, 25 років вона працювала у Світовому банку економістом з питань розвитку та потім - керуючим директором з операцій.

Як спеціальний посланник Африканського союзу щодо мобілізації фінансової підтримки для боротьби з COVID-19, вона закликала багаті країни підтримати дворічну перерва з обслуговування боргу для країн-боржників.

СОТ - міжнародна організація, створена 1 січня 1995 року для сприяння лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.