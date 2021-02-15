У НАТО планують збільшити фінансування активності поблизу кордонів з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що під час зустрічі міністрів оборони 17-18 лютого запропонує їм збільшити витрати на військову діяльність на східному фланзі НАТО, що поблизу кордонів з Росією.

Про це він заявив під час пресконференції 15 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зокрема, Столтенберг заявив, що хоче запропонувати лідерам "амбіційний план для трансатлантичної безпеки та оборони".

"Я пропонуватиму збільшити витрати НАТО на нашу основну діяльність зі стримування та оборони. Це дозволить підтримати розгортання сил союзників у наших бойових групах на східному фланзі Альянсу, діяльність повітряної поліції, розгортання морських сил і проведення навчань", ㅡ сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що збільшення спільних витрат покаже силу відданості НАТО п'ятій статті Північноатлантичного договору, яка зазначає, що збройний напад на одну або кілька країн-партнерів у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на всіх.

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"Я також запропоную посилити навчання і нарощування потенціалу для сусідніх країн-партнерів, тому що профілактика краща за втручання", ㅡ сказав Столтенберг.

Нагадаємо, після початку російської агресії в Україні НАТО почало у відповідь нарощувати військову присутність на східному фланзі Альянсу. Зокрема, під керівництвом європейських країн в Естонії, Литві, Латвії та Польщі розмістили кілька батальйонів НАТО.

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