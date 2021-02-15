Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання
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Польські прикордонники затримали в місті Костшин-над-Одрою на заході Польщі громадянина України, який користувався дев'ятьма різними прізвищами та підробленими польськими документами. 58-річного чоловіка заарештували.
Як повідомила в понеділок прессекретарка Надоджанського відділу прикордонної служби Іоанна Конечняк, іноземця звинуватили, серед іншого, в наданні недостовірної інформації та перетині обманним шляхом державного кордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. Суд вирішив заарештувати його на три місяці.
Громадянин України визнав свою провину і дав пояснення. Він використовував дев'ять різних прізвищ, коли його визнали небажаною особою в Польщі.
Українця також розшукував Інтерпол і районний суд у Томашув-Любельському з метою відбуття 88 днів ув'язнення за податкові злочини.