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"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів

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"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів
Президент Володимир Зеленський повідомив три версії підриву військових Олександра Войтенка, В'ячеслава Олексієнко та Дмитра Мироненка на Донбасі 14 лютого: це порушення правил поводження з боєприпасами, теракт або недбале ставлення до служби.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу після прибуття з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником керівника Офісу Президента Романом Машовцем, Героєм України, членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком. Вже є деталі загибелі наших військових – Олександра, В'ячеслава та Дмитра.

Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Близько 9:20 ранку 14 лютого наші військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що наразі розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

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"Однак питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування. Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ:

- провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами;

- до кінця місяця перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах;

- продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові", - написав він.

Також президент зазначив, що гуманітарне розмінування – дитячих садків, шкіл, лікарень – було серед домовленостей лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі у грудні 2019 року.

"Завдання нелегке й нешвидке. Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати життя наших військових і мешканців Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя", - зазначив Зеленський.

"За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми, щоб більше ми не втрачали людей у такий страшний спосіб. Ще раз мої щирі співчуття рідним і близьким", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі.

Хлопці підірвалися на пяти мінах ТМ-62, - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів 01

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Поясніть придурку, що ТМ-62 - міна з підривником нажимної дії, для боротьби з гусеничною технікою... Навть, якби вони танцювали на тій міні, їх ваги не вистачило-б, для спрацювання підривника...
  • andrey pupkin ea0c262a
    Ну да.Погибшие танцевали на минах в шахматном порядке.Мразь зелёная.
  • vitalmod
    Во земразь...
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