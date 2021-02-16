Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій"
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Варіант COVID-19, названий B1525, виявлено у Великій Британії, а також у таких країнах, як Данія, США та Австралія.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідників з Единбурзького університету.
Цей різновид COVID-19 було виявлено за допомогою секвенування генома в 10 країнах, включно з Великою Британією, Данією, США та Австралією. Як повідомили дослідники, лише у Великій Британії зареєстровано 32 випадки захворювання.
Зазначається, що найбільш ранні випадки були датовані груднем і з'явилися у Великій Британії та Нігерії.
За даними вчених, новий варіант має схожість із британської мутацією коронавірусу B117.
Вчених турбує, що B1525 має "потенційно тривожний набір мутацій", серед яких зміна E484K у шиповидному білку, яка робить вірус більш стійким до антитіл.