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Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій"

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Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій"
Варіант COVID-19, названий B1525, виявлено у Великій Британії, а також у таких країнах, як Данія, США та Австралія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідників з Единбурзького університету.

Цей різновид COVID-19 було виявлено ​​за допомогою секвенування генома в 10 країнах, включно з Великою Британією, Данією, США та Австралією. Як повідомили дослідники, лише у Великій Британії зареєстровано 32 випадки захворювання.

Зазначається, що найбільш ранні випадки були датовані груднем і з'явилися у Великій Британії та Нігерії.

За даними вчених, новий варіант має схожість із британської мутацією коронавірусу B117.

Вчених турбує, що B1525 має "потенційно тривожний набір мутацій", серед яких зміна E484K у шиповидному білку, яка робить вірус більш стійким до антитіл.

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Топ коментарі

  • Татьяна Лайф
    Процесс становится бесконечным.
  • Дмитрий Ч
    С чего это вдруг другие вирусы мутирую иначе?! Все абсолютно так же в соответствии с теорией естественного отбора - появляются более устойчивые штаммы и менее смертельные для носителя...Вирус вообще штука довольно мутабельная, достаточно вспомнить про грипп вакцину для которого так по сути и не изобрели (существует куча штаммов, каждый год новая, куча вакцин на каждый штамм....) Просто к гриппу все давно привыкли и заставить вакцинироваться всех невозможно, а Короновирус - новая страшилка и на этой волне можно накачать бабла!
    Я не говорю что он не опасен, не нужно соблюдать каких то мер, правил....но по сути это такой же грипп, с которым он сравняется по уровню смертности через пару лет. Просто привыкаем к новой реальности!!!
  • Меркава
    Орвишные вирусы так и мутируют - очень быстро, пройдя через нескольких людей, поэтому никто на них никогда внимания не обращал, бо бесполезно. А теперь из соплей научились получать выгоду в разных сферах. Главное - найти крепкие уши. Если не находятся, их можно намозолить масками.
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