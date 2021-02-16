Нове керівництво Пентагону хоче відновити довіру у відносинах з НАТО

Адміністрація президента Байдена скористається майбутньою зустріччю НАТО, щоб почати зусилля щодо відновлення довіри з європейськими союзниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Як розповіли Reuters анонімні джерела в адміністрації, міністр оборони Ллойд Остін підкреслить відданість США трансатлантичному альянсу після відкритої ворожості експрезидента Дональда Трампа.

Зустріч міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 17-18 лютого, стане першим великим європейським заходом з моменту інавгурації Байдена. Президент виступить з промовою на віртуальних зборах Мюнхенської конференції з безпеки 19 лютого.

За словами джерел, Пентагон за Байдена не припинить наполягати на досягненні цільових показників з видатків на оборону в країнах НАТО, але зосередиться на досягненні прогресу в зміцненні колективної оборони.

"Довіру не можна побудувати відразу, це потребує часу. Для цього потрібні не просто слова, а дії", - сказало анонімне джерело в Міністерстві оборони США.

Щоб підкреслити позицію Байдена щодо НАТО, Білий дім пішов на рідкісний крок, опублікувавши відео першої розмови президента з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, у якому він використовував слово "священні" для опису зобов'язань з колективної оборони.

Однак на Байдена може чекати непростий шлях до відновлення відносин з Європою після того, як Трамп порушив низку зобов'язань перед європейськими союзниками, зокрема вийшов з ядерної угоди з Іраном і Паризької угоди з клімату.

"У європейському оборонному співтоваристві накопичилася втома від Трампа і його непередбачуваності, - сказало європейське дипломатичне джерело в НАТО. - Ми чотири роки не спілкувалися один з одним, а світ змінився за цей час. Байдену належить багато відновити у відносинах з Європою".

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Міністр оборони Португалії Жоау Гомеш Кравіньу, виступаючи 28 січня в Європарламенті, назвав роки президентства Трампа "ідеологічним експериментом", який мав "руйнівні наслідки з точки зору авторитету Сполучених Штатів і їхньої сили на міжнародному рівні".

Нещодавні заворушення в Капітолії також завдали серйозної шкоди іміджу Америки у світі, вважають аналітики.

Одне з найскладніших завдань Байдена полягатиме в тому, щоб переконати союзників, що через чотири або вісім років США не повернуться в еру Трампа.

"Це цілком обґрунтовані побоювання", - вважає наукова співробітниця Центру нової американської безпеки Рейчел Ріццо. На її думку, на те, щоб довести надійність США як союзника, піде чимало часу.

Президент Франції Емманюель Макрон навіть заявив, що Європі потрібна власна суверенна стратегія захисту, незалежна від США. Тим часом східноєвропейські країни, які побоюються Росії, кажуть, що європейські плани оборони мають тільки доповнювати НАТО, а не заміняти її.

Очікується, що на зустрічі міністрів оборони НАТО буде розглянуто низку питань, зокрема зусилля з припинення війни в Афганістані, яка триває вже два десятиліття.

Передбачається, що в ході міністерської наради також будуть обговорюватися цільові показники за видатками на оборону: згідно з раніше досягнутими домовленостями, всі члени НАТО мають до 2024 року витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки від ВВП.

Згідно з прогнозами, опублікованими НАТО в жовтні, Німеччина, Італія та Іспанія не встигнуть досягти цієї мети до 2024 року. Німеччина пообіцяла вийти на цільовий показник до 2031 року, після чого обурений Трамп розпорядився вивести з Німеччини майже 12 000 військовослужбовців.

За словами офіційного представника Пентагону Джона Кірбі, в ході міністерської наради Остін наголосить, що багато союзників вже досягли мети, а інші "прагнуть до неї".

Як зазначило інше джерело в уряді США, навіть з урахуванням додаткового економічного навантаження через COVID-19 від союзників чекають збільшення витрат на оборону. Вашингтон намагатиметься підкреслити, що не можна допустити, щоб криза в галузі охорони здоров'я перетворилася на кризу в галузі безпеки.

"Однак тон буде іншим, і набагато більше уваги буде приділятися іншим сферам, - сказало джерело на умовах анонімності. - Це питання не буде використовуватися як зброя проти союзників".