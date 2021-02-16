Найманці РФ продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Донбасі, за добу - три порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 15 лютого, на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано лише три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, неподалік Славного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ, російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає", - повідомили в штабі.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 16 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.