Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС

15 лютого в м. Нова Каховка (Херсонська область) у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 лютого в м. Нова Каховка в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих. Ознак пожежі і насильницької смерті не виявлено", - сказано в повідомленні.

Підрозділ ДСНС залучався до відкриття вхідних дверей. Причина смерті встановлюється.

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