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Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС

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Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС
15 лютого в м. Нова Каховка (Херсонська область) у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 лютого в м. Нова Каховка в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих. Ознак пожежі і насильницької смерті не виявлено", - сказано в повідомленні.

Підрозділ ДСНС залучався до відкриття вхідних дверей. Причина смерті встановлюється.

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Топ коментарі

  • Огусто
    Ага, безпечні, сча.
    Чувак купив вісімку. Приїхав до друзів, запросити відсвяткувати. По дорозі прикупив в лярьку того самого Роялю, закусі. Поки піднявся, поки відчинили, слово за слово, давай збиратись, у вікно - ніц авто. Горе то яке... В міліцію, туди сюди, взяли в магазі "пузир" і насуху закусили. Аж тут дзвінок, мовляв ваше авто знайдено в 30 км і, в ньому....два небізчика. Чуваки за того відсвяткували Роялем і закуссю.
    Тут власнику і друзям не аби як пощастило, що авто поцупили. Були випадки не солодкі нгеть, хоча усе починалось красиво.
    До речі, ще була Старка, Стопка... Хавно рідчайшої якості.
  • Виктор Соколенко 006819fd
    в основном-паленка.
  • Frol Fedoroff
    Ну в супермаркете риск нарваться на отраву меньше, чем в маленьком магазине или баре. Но и там нет гарантии, что продают оригинальный продукт.
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