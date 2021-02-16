Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС
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15 лютого в м. Нова Каховка (Херсонська область) у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"15 лютого в м. Нова Каховка в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих. Ознак пожежі і насильницької смерті не виявлено", - сказано в повідомленні.
Підрозділ ДСНС залучався до відкриття вхідних дверей. Причина смерті встановлюється.