В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"3143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 915 осіб;
летальних випадків – 150;
одужало – 6 189 осіб;
здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 276 618 осіб;
одужало – 1 122 968 осіб;
летальних випадків – 24 542;
проведено ПЛР-тестувань – 6 570 806.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях", - розповів Степанов.