Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман вдячний всім, хто фінансово підтримує його в боротьбі з раком, але йому все ще потрібна допомога

Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман, як і раніше потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Гофмана в соцмережі Facebook.

"Всім тим, хто по пів сотні, сотні гривень продовжує підтримку мого лікування - Дякую. Вони вирішують завдання в моїх питаннях", - написав ветеран.

Гофман зазначив, що поряд зі звичайною медициною йому доводиться вирішувати низку інших проблем: "Рахунок за дихальну трубочку. Рвуться, вже третя за два місяці. Рветься петелька за яку її потрібно міняти. Потім неможливо вийняти. Ще таке ж поточне - пластирі для перев'язок 8х10. До них мазі типу Пантестин та інші дрібниці аптечні, яких десяток".

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"Прохання пропозиції щодо їжі не надсилати. У нас призначене харчування і ми від нього відступити не можемо. Регулювати коли, скільки і яке тут не має сенсу - політику диктують лікарі і показники крові, а ось кількість простіше регулювати самим купуючи стільки, скільки потрібно. У кого залишилося зайве від свого лікування направте в госпіталь Дніпра їх там два як мінімум. Дякую ще раз", - додав ветеран.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.