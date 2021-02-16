Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв, що процес вакцинації буде запущено до кінця поточного тижня.
Про це повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я спілкувався з міністром охорони здоров'я, і він пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Йдеться про деякі технічні питання, які, на жаль, станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня це питання почнеться", - сказав Гетманцев.