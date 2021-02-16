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Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Закарпатській області 56 осіб залучено до пошуку 40-річного киянина, який уже три ночі провів у горах на морозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС

"О 6:00 відновили пошуки киянина, який заблукав на горі Гемба", - сказано в повідомленні.

До робіт залучено 56 осіб та 11 одиниць техніки.

Від рятувальників залучено 8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини та 2-го спеціального центру швидкого реагування р Дрогобич, а також 3 волонтера.

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Як повідомила прессекретарка Управління ДСНС в Закарпатській області Наталія Батир у коментарі "Укрінформу" на місці, де проходить пошукова операція цієї зими, одна з пошукових груп натрапила на ймовірний слід зниклого лижника. "На Закарпатті триває найбільша пошуково-рятувальна операція цієї зими, пошуки тривають уже третю добу, шукають лижника, який загубився в районі гори Гемба. Вчора у чоловіка працював один з телефонних номерів, але на дзвінки він не відповідав. Сьогодні зв'язку з ним немає, очевидно, телефон розрядився. Але одна з пошукових груп натрапила на слід, який може належати цій людині, - зараз рухаються по ньому. Втім, це важко, тому що всі три доби в цьому районі йшов сніг і сліди частково заметені", - розповіла Батир.


Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС 01
Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС 02
Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Тому що в таку погоду хороший хазяїн собаку з хати не вигоне Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7175
  • Igor Lemke dd5e2437
    Чому не видно жодноі пошуковоі собаки ?
  • nord west 73790a67
    Два роки тому інший киянин в цьому ж карпатському районі заблукав і на п'ятий день пошуків (рекорд для Карпат) був знайдений живим тільки примороженим. Йому пощастило самому вийти на мисливський будинок, у якому були мінімальні залишки палива і харчів. Це і врятувало. Ну і сам хлоп був доволі підготовленим фізично, технічно і морально.
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