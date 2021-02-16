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Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко

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Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко
Українські туристи, які затрималися на острові Занзібар через поломку літака, в ніч на вівторок вилетіли до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці в Twitter.

"Оновлене: літак з українськими туристами на борту вилетів з о. Занзібар до Києва в ніч на 16 лютого", - написав Ніколенко.

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Нагадаємо, вранці 15 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що майже дві сотні українських туристів не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.

Пізніше стало відомо, що в Африці також застрягли голова Держміграційної служби Максим Соколюк і його нова дружина Анастасія Зінченко.

Занзібар - головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із найпопулярніших серед пропозицій на туристичному ринку.

Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко 01

Топ коментарі

  • Герхард
    И опять девица с собачкой из Уханя.

    Может ее проще пристрелить, чем постоянно откуда-то вытаскивать?
  • Леопольд Пупкин 3338be95
    Ну наконец-то!!! Вся страна заждалась, испереживалась о бедных туристах. Только и разговоров в стране - о наших героях.. Наверное их после возвращения орденами наградят и может памятники поставят.
    А вообще-то, всем глубоко насрать на каких-то там туристов. Их проблемы, никто их туда не звал.
  • Привет
    Кабелька с ****** не забыли взять???
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