Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс готовий як до конфронтації, так і співпраці з Російською Федерацією. На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, все залежить від позиції Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті El Mundo.

Генсек Альянсу заявив, що діалог з Росією має ґрунтуватися "на силі і твердості", однак необхідно також налаштовувати взаємини з Москвою.

"Якщо вони (Росія. - Ред.) хочуть зіткнення, ми готові. Якщо вони хочуть співпрацювати, ми будемо раді. Навіть якщо ми не віримо, що відносини із Москвою можуть бути кращими, ми маємо продовжувати говорити, оскільки необхідно підтримувати важливі зв'язки і відносини", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що аби уникнути гонки озброєнь необхідно зберігати "контроль над зброєю".

Також читайте: У НАТО планують збільшити фінансування активності поблизу кордонів з Росією

Як повідомлялося раніше, Альянс готовий розмістити флот розвідувальних дронів на східному фланзі НАТО поблизу російського кордону.

Також повідомлялося, що адміністрація нового президента США Джо Байдена зміцнює співпрацю з НАТО.