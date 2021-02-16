Новини • Агресія Росії проти України

Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг

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Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг
Північноатлантичний Альянс готовий як до конфронтації, так і співпраці з Російською Федерацією. На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, все залежить від позиції Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті El Mundo.

Генсек Альянсу заявив, що діалог з Росією має ґрунтуватися "на силі і твердості", однак необхідно також налаштовувати взаємини з Москвою.

"Якщо вони (Росія. - Ред.) хочуть зіткнення, ми готові. Якщо вони хочуть співпрацювати, ми будемо раді. Навіть якщо ми не віримо, що відносини із Москвою можуть бути кращими, ми маємо продовжувати говорити, оскільки необхідно підтримувати важливі зв'язки і відносини", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що аби уникнути гонки озброєнь необхідно зберігати "контроль над зброєю".

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Як повідомлялося раніше, Альянс готовий розмістити флот розвідувальних дронів на східному фланзі НАТО поблизу російського кордону.

Також повідомлялося, що адміністрація нового президента США Джо Байдена зміцнює співпрацю з НАТО.

Топ коментарі

  • Alexey Z 029175b8
    Любопытный вариант общения с бандитами, особенно про сотрудничество дико звучит.
  • POWER 39709ae8
    санкции должны касаться каждого россиянина ибо они этот режим все поддерживают! на митинги вышло 100 000 из 150 миллионов. Большинство россиян за Путина топят и против россиян и должны быть направлены санкции! Каждый русский должен платить цену за свою фашистско-шовинистическую сущность! русские - это фашисты и их нужно наказывать или опять стратегией не сердить медведя, они вскормят тем самым новый рейх! Зло должно быть уничтожено на корню!
  • Kare Resa
    Лавров ясно заявил, что Россия готовится к войне, и пригрозил полным разрывом отношений с Євросоюзом, про сотрудничество ни слова. Поэтому как-то странно звучат слова Столтенберга про сотрудничество. Необходимо готовиться к войне и вводить все новые и новые санкции.
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