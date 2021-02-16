"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року

У підручниках з історії України для учнів 8-х класів виявили відверту пропаганду "русского мира".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь". Думаєте, це посібник з історії Росії? Ні, це підручник з історії України для учнів 8-х класів. Цей шкільний посібник ще не надрукували і не видали, але він може потрапити до українських дітей вже наступного року", - зазначає видання.

Безліч помилок помітив професор і доктор історичних наук Віктор Брехуненко – один із восьми експертів, які надавали рецензії на підручник. Особливо його обурив уривок про часи освоєння Харківщини та Сумщини в XVII столітті: "Українці вирушали туди на сезонні роботи, полювати, рибалити, пасічникувати тощо. Простір освоювали шляхом наближеного до первісних часів протистояння людини з природою".

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Тобто українці - засновники міст і які мали писемність - описуються ніби дикі племена.

"Маса системних помилок, маса фактологічних помилок. Цей підручник транслює в голови учнів московські ідеологеми "русского мира" і концепції "Новоросії", – зазначив Брехуненко.

Однак такої думки дотримуються лише два експерти, які читали майбутні шкільні підручники з історії. Але інші шість фахівців не помітили недостовірних фактів, тому Міносвіти ці підручники рекомендує.

Якщо ж вади не виявлять, книги все-таки можуть потрапити до шкільних бібліотек.

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