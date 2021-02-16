На керівні посади в САП подали документи вже понад 120 претендентів

Документи на керівні посади в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подали понад 120 кандидатів.

Про це повідомив член конкурсної комісії Роман Куйбіда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Документи подали вже понад 120 кандидатів", - сказав Куйбіда.

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Він додав, що наразі це сукупна кількість претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП.

За його словами, це ще не остаточна кількість кандидатів, оскільки конкурсна комісія протягом тижня очікує на надходження документів від кандидатів на керівні посади в САП, відправлених поштою.

Як повідомлялося, 25 січня стартував конкурс з обрання очільника САП. Термін прийняття документів закінчився 15 лютого.

Заступник генерального прокурора – керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.