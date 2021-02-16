За добу через COVID-19 у Києві померли 11 осіб, видужали - 938, виявлено 308 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 308 нових випадків захворювання на COVID-19 (загалом 132 468).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Twitter.

Так, за добу захворіли 175 жінок віком від 20 до 85 років, 121 чоловік віком від 20 до 85 років, 4 дівчинки віком від 8 до 17 років і 8 хлопчиків від 6 до 16 років.

Також зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 2532), 47 осіб госпіталізовано.

Водночас подолали коронавірус 938 (загалом 88 377).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (91), Деснянському (61) та Дніпровському (39) районах.

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