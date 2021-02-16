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Степанов пояснив, як організм може відреагувати на COVID-вакцинацію: "Людина може захворіти, але не мати важких наслідків"

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Степанов пояснив, як організм може відреагувати на COVID-вакцинацію: "Людина може захворіти, але не мати важких наслідків"
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що ефективність вакцини проти коронавірусу - це питання, яке турбує всіх громадян. Він розповів, що може бути після вакцинації.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можливі випадки, коли людина може захворіти, але перенести легко хворобу, не мати важких наслідків", - розповів він.

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Також, за його словами, люди після вакцинації не хворіють взагалі, це більшість випадків.

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Топ коментарі

  • Andrey Dzybak
    Степашка ты же не работал медиком. Хрена ті вісрал "авторитетное" мнение?
    то китайский шмурдяк хочет купить, то у индийских цыган не пойми что.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    дайте же ему селедки - невыносимо слушать уже...
  • Velykyj Lug
    Це коли вакцинувати здорових. А у тих які мають крім цього ще купу хвороб, які можуть бути наслідки? Чому санітар не каже про це? В Трускавці цьому не вчили.
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