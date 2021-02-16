Степанов пояснив, як організм може відреагувати на COVID-вакцинацію: "Людина може захворіти, але не мати важких наслідків"
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що ефективність вакцини проти коронавірусу - це питання, яке турбує всіх громадян. Він розповів, що може бути після вакцинації.
Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Можливі випадки, коли людина може захворіти, але перенести легко хворобу, не мати важких наслідків", - розповів він.
Також, за його словами, люди після вакцинації не хворіють взагалі, це більшість випадків.