Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру

В Україні все готово до початку вакцинації - немає тільки самої вакцини.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пояснивши затримку в постачанні "логістичними проблемами" і "бюрократичними труднощами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Так, я говорив про те, що починаючи з 15 лютого ми розпочнемо кампанію з масової вакцинації <...> На сьогодні у нас готова вся медична інфраструктура, сформовані мобільні бригади і списки за прізвищами, кого будуть прищеплювати на першому етапі. Ми чекаємо поставку вакцини - як тільки вона приїде, відразу почнемо вакцинувати", - підкреслив глава МОЗ.

Він зазначив, що у них була впевненість, що вакцина надійде до 15 лютого, оскільки за умовами договорів, підписаних з виробниками препаратів, у лютому і березні Україна повинна отримати по мільйону доз.

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"Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Думаю, що вони будуть вирішені за кілька днів. Я розраховую, що цього тижня ми вже зробимо перше щеплення", - заявив міністр.

Також Степанов зазначив, що друга частина поставки вакцин буде відбуватися в рамках проєкту COVAX. За його словами, в Україні обіцяли привезти: 117 000 доз Pfizer ще до середини лютого - тому, розраховуючи на це, МОЗ і повідомив про дату початку вакцинації 15 лютого.

"Але виникли якісь там бюрократичні спільні проблеми, що не залежать від України", - заявив глава МОЗ, пояснюючи чому Pfizer так досі і не з'явився в країні.