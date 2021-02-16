Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР". ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України затримали в Одеській області командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів НЗФ "ЛНР".

За даними слідства, уродженець Луганщини в 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області і забезпечував його "охорону". Згодом продовжив терористичну діяльність і брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" як командир розвідувально-диверсійної групи, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів.

Наразі громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття і затримання зловмисника проводилися під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури



