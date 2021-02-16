На Зеленського працює ботоферма, яка атакує його опонентів, це початок диктатури, - Княжицький

У соціальних мережах створено спеціальну мережу ботів, яка працює проти опонентів Володимира Зеленського і всіляко хвалить його самого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

Парламентарій зазначив, що за даними журналістського розслідування об'єктами атак "ботоферми" є п'ятий Президент Петро Порошенко, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, народний депутат Гео Лерос, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов і інші.

"Це різні люди. Серед них Петро Порошенко, п’ятий Президент України. Але не лише він. Серед них і Голова Верховної Ради Разумков, і колишній керівник Офісу Президента Богдан, опозиційний зараз депутат Гео Лерос, Арсеній Яценюк, в’язень Кремля Олег Сенцов і багато інших людей", – говорить Княжицький.

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"Є одна людина, яку хвалять ці ботівські соціальні мережі - це Володимир Зеленський", - підкреслив нардеп.

Він наголосив, що соціальні мережі засуджують подібні практики в усьому світі. "Але вперше ми маємо випадок, коли влада через соціальні мережі, через ботів коштами невідомого походження бореться з опозицією. Хто платить за це? Ми, платники податків", – заважує депутат.

За словами парламентарія, "такі підходи і така робота проти опозиції, де брехня поширюється сотнями тисяч за народні гроші в соціальних мережах", свідчить про початок диктатури.

"Є лише одна країна, яка дозволяє собі це робити, і ця країна на Сході. Ця країна-агресор Росія, де опозицію кидають у в’язниці, принижують через засоби масової інформації. І так де так, як зараз українська влада, витрачають мільйони їхніх рублів на те, щоб принижувати лідерів опозиції", – додає Княжицький.

"Давайте зупинимось, бо коли радник керівника Офісу президента Подоляк каже, що пора подумати, щоб закрити опозиційний канал "Прямий" і не стидається цього, то завтра вони не стидатимуться того, щоб закрити кожного з вас", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Зеленського працює мережа з понад 20 пабліків і 100 спамерських пошукових роботів.