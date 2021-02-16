Питання про призначення Вітренка найближчими днями Рада не розглядатиме: подання немає, підписи не збирали, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук відкидає можливість розгляду питання про призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики в найближчі дні в залі пленарних засідань Верховної Ради.

"Ми не обговорювали (на засіданні фракції в понеділок. - Ред.) жодних кадрових питань - ні щодо Вітренка, ні щодо інших міністрів. Тому не думаю, що це питання виникне в терміновому порядку сьогодні або завтра і буде вноситися в зал", - зазначила політикиня під час брифінгу у вівторок, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Разом з тим вона нагадала: для включення цього питання до порядку денного має бути відповідна постанова фракції "Слуга народу", а після - від прем'єр-міністра.

"На сьогодні подання (фракції. - Ред.) немає. Підписів ми не збирали, на фракції не обговорювали", - уточнила Кравчук.

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