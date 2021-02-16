Нардепи не підтримають поправку про "профілактичну" зупинку поліцією автомобілів уночі, - "слуга народу" Кравчук
Про це розповіла у коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Йдеться про можливість за рішенням голови Нацполіції в нічний час з 20.00 до 8 ранку під час святкових днів впроваджувати можливість профілактичної зупинки транспортних засобів. Умовно кажучи, в новорічну ніч, щоб подивитись, чи людина випила, чи ні", - розповіла Кравчук.
Вона зауважила, що в Україні є певний травматичний досвід ДАІ, тому водії сприймають цю норму як можливе джерело корупції.
"Тому ми вирішили вчора на фракції і сьогодні в залі побачимо, що коли буде поставлена ця правка на підтвердження, а вона прийнята комітетом, то депутати її провалять. І там ще одну із правок треба паралельно підтримати… Відповідно, в кінцевому варіанті закону, який ми сьогодні будемо голосувати, цього пункту про зупинку транспортного засобу не буде", - сказала Кравчук.