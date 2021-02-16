У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок: пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях, - міськрада

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ), яка приймає хворих з коронавірусом, задіяні всі ліжка. Пацієнти лежать у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів.

Про це на оперативній нараді в Івано-Франківську повідомила начальниця управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, учора ЦМКЛ госпіталізувала 95 пацієнтів, із них 79 – з пневмоніями. В реанімаціях перебувають 16 пацієнтів, на кисневій терапії - 89. Медики сьогодні розгортають додаткові ліжко-місця для хворих на коронавірус на двох поверхах міського перинатального центру, де є окремий вхід, приміщення і фаховий персонал.

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Бойко зазначила, що на території громади спостерігається різке зростання захворювання на COVID-19. Каже, у лютому вже лабораторно підтверджено 1389 випадків захворювання на коронавірус, тоді як у січні таких випадків зареєстрували 1353.

Водночас майже 80% ліжко-місць заповнені у міській клінічній лікарні №1, яка приймає хворих на коронавірус. У міській клінічній дитячій лікарні перебувають 83 пацієнти, з них 3 дітей - у реанімації.

В Івано-Франківській області за останню добу зареєстрований 621 випадок захворювання на COVID-19. В Україні цей показник становить 3143 нові випадки, тобто на Івано-Франківську область припадає майже кожен п'ятий зареєстрований випадок COVID-19.