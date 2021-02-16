Ніколи не було жодних серйозних переговорів про те, щоб скасувати санкції проти РФ, - посол Японії Кураі

Україна абсолютно впевнена в позиції Японії щодо збереження в повному обсязі санкцій проти Росії до виконання російською стороною всіх умов для їхнього скасування.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у виступі на форумі "Азіатська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно підтримуємо діалог з широкого кола питань з нашими японськими партнерами, і ми абсолютно впевнені в позиції наших японських друзів з питання санкцій – до того моменту, поки російська сторона не виконає всіх належних передумов для повернення тимчасово окупованих територій, для відновлення миру на Донбасі, про послаблення санкцій наразі не йдеться", - сказав Єнін.

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Він додав, що Україна веде діалог з усіма міжнародними партнерами стосовно збереження санкцій проти Росії. У цьому контексті дипломат нагадав, що нещодавно рішення продовжити на три наступні роки санкційний режим проти юридичних та окремих фізичних осіб РФ ухвалив уряд Австралії.

Посол Японії в Україні Такаші Кураі своєю чергою запевнив, що "ніколи не було жодних серйозних переговорів про те, щоб скасувати санкції проти РФ".