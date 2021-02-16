"Слуга народу" Кравчук про звільнення директора НАБУ: "Багатьох депутатів непокоїть можлива реакція МВФ"

Урядовий законопроєкт про НАБУ, який передбачає звільнення директора бюро Артема Ситника, викликав різну реакцію у фракції "Слуга народу".

Про це сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт має офіційно надійти до Верховної Ради, його повинен розглянути комітет і тоді, я думаю, що ми будемо на фракції визначатися. Тому що є насправді вже зараз різні думки і багатьох депутатів непокоїть можлива реакція того ж МВФ і інших західних партнерів. тобто, чи було це якось проговорено, чи не буде це якоюсь непотрібною додатковою перешкодою в нормальних відносинах", - сказала Кравчук.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді привести статус Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції. Відповідний проєкт закону був схвалений на позачерговому засіданні уряду 15 лютого.

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