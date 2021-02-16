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Єнін застеріг азійські країни від російського ревізіонізму: Прецедент із Кримом можуть використати в інших регіонах світу

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Єнін застеріг азійські країни від російського ревізіонізму: Прецедент із Кримом можуть використати в інших регіонах світу
Росія створила в Криму прецедент силової зміни кордонів, а тепер відпрацьовує на окупованому півострові можливості застосування своєї військової машини в інших регіонах світу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у виступі на форумі "Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат зауважив, що ситуація в Криму і на Донбасі є яскравим прикладом політики російського ревізіонізму і свідченням критичного ослаблення сили норм та інститутів міжнародного права.

"За великим рахунком, ми стикнулися з першим силовим варіантом зміни кордонів після Другої світової війни. Сьогодні ми це спостерігали в Криму. Де цей прецедент буде використано завтра - ми можемо здогадуватися. Ми знаємо про амбіції не лише російської сторони щодо силової зміни кордонів. Я точно знаю, що ці питання надзвичайно хвилюють наших японських колег. Прецеденти беруться саме з Криму", - сказав Єнін.

Він додав, що особливо хвилює факт дедалі більшої мілітаризації окупованого півострова і навіть його можливої нуклеаризації.

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"Це не просто якісне і кількісне посилення військового угруповання РФ на території тимчасово окупованого Криму. Це ще й збільшення операційних можливостей російської військової машини щодо їхніх можливих операцій у самих різних театрах військових дій. Йдеться про Перську затоку, про можливі окремі операції в регіонах Азії і Середземномор’ї", - застеріг заступник міністра.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Изменились ли границы Турции или Греции после фактического разделения Кипра на зоны влияния? Увеличилась ли територия России после отъема у Грузии Абхазии? Или отгрызания Приднестровья у Молдовы? А вот анексия Крыма и официальное присоединение его к России и является первым прецендентом после 2 мировой.
  • Diogen Gdl
    он сказал про прецедент а не про изменение.
  • Михаил Дужик
    Не изменились. Где в ООН представительство северной части, если это новая признанная страна, а не Абхазия или Приднестровье.
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