В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні є тільки три компанії, які можуть забезпечити належні умови для зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer. Однак він зазначив, що їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у інтерв'ю "Укрінформу".

"Тема вакцинації від ковіду найбільш актуальна сьогодні як для Європи, так і для України, тому не дивно, що це питання було першим і в нашому діалозі. Ще навесні минулого року ми домовилися з ЄС про екстрену макрофінансову підтримку для України в розмірі EUR1,2 млрд, з яких першу половину EUR 600 млн ми вже отримали наприкінці минулого року, а другу половину очікуємо протягом цього року. Отже, маємо доволі серйозний ресурс для закупівлі вакцин, на створення відповідної інфраструктури для логістики та зберігання. Окрім цього, під час цього візиту ми підписали кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) ще на EUR 50 млн додатково на закупівлю вакцин і обладнання", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що вакцина Pfizer дійсно потребує складної інфраструктури через транспортування і зберігання при надзвичайно низькій температурі -80 градусів.

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"В Україні є три компанії, здатні забезпечити такі умови зберігання, їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень. За розрахунками Міністерства охорони здоров’я, цього має вистачити для того, щоб витримувати циклічність використання та завозу нових партій. Але ці потужності краще, звісно, в перспективі розвивати. Стосовно усіх інших вакцин, умови зберігання яких менш жорсткі і потребують від -8 до +8,. інфраструктура досить розгалужена — є окреме державне підприємство з відповідними складськими приміщеннями, а також численні приватні компанії. Крім того, ми оновили цю інфраструктуру. Тому з точки зору збереження та логістики вакцин, ми загалом відчуваємо себе впевнено", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого через того, що виникли проблеми логістичного характеру.