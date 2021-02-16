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Від початку доби найманці РФ один раз порушили "режим тиші" на Донбасі: біля Південного "працював" ворожий снайпер, - Міноборони

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Від початку доби найманці РФ один раз порушили "режим тиші" на Донбасі: біля Південного "працював" ворожий снайпер, - Міноборони
Від початку доби на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один ворожий обстріл. Близько 11:00, поблизу Південного, що на луганському напрямку, діяв ворожий снайпер. Бойових втрат з боку українських військовослужбовців немає", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 лютого, на Донбасі зафіксовано три ворожі порушення режиму припинення вогню, зокрема, з використанням гранатометів.

Також читайте: Найманці РФ продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Донбасі, за добу - три порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

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Топ коментарі

  • Ex perd
    Кто про што а вшивый про Порошенка.
  • nightly hawks
    Цьогоріч українська армія може придбати великокаліберні снайперські комплекси від Заводу "Маяк"

    Пресслужба Міністерства оборони України у своїй відповіді журналістам телеканалу "Україна 24" повідомила про зацікавленість війська в придбанні "піхотної гармати" під набої 14,5х114 ПГ-14,5 "Нічний Хижак" від АТ "Завод "Маяк".
    "Генеральним штабом Збройних сил України відпрацьовано пропозиції до основних показників Державного оборонного замовлення на 2021 рік, якими передбачено закупівлю великокаліберних гвинтівок калібру 14,5 мм для забезпечення потреб ЗС України", - відповіли на інформаційний запит журналістів в оборонному відомстві.

    Великокаліберна гвинтівка (подібні види зброї зазвичай називають "антиматеріальними" або "піхотними гарматами") базується на основі 14,5-мм уніфікованої вкладної самозарядної гармати 2х35, що призначена для проведення навчально-тренувальних стрільб без витрат основних *********** радянських танків, оснащених основними системами калібру 125 мм.
    Звичайно, що власне від "оригіналу" гармати мало що лишилося, окрім ствола та калібру. "Нічний хижак" обладнаний додатковими системами, зокрема глушником, який робіть непомітним для ворога постріл з відстані 800 метрів (при дальності у понад 3,5 км) та компенсатором віддачі, який дозволяє користуватися гарматою практично будь-якій людині.
    "3 тисячі метрів це абсолютно нормальна вирішуєма ситуація. За 700 метрів тебе не чути, за 800 - тебе не видно в тепловізор. А ти "прилітаєш" за 3 тисячі з плюсом", - розповів головний конструктор АТ "Завод "Маяк" Олександр Гордєєв.
    Така зброя не просто здатна уразити звичайну ціль на надвеликих дистанціях, а й успішно може знищити навіть легку бронетехніку чи пошкодити танк.https://uprom.info/news/vpk/czogorich-**********-armiya-mozhe-prydbaty-velykokaliberni-snajperski-kompleksy-vid-zavodu-mayak/
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Може вже пора і нам використовувати снайперів, щоб відстрілювати цих ублюдків.
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