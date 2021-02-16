Від початку доби найманці РФ один раз порушили "режим тиші" на Донбасі: біля Південного "працював" ворожий снайпер, - Міноборони
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Від початку доби на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
"З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один ворожий обстріл. Близько 11:00, поблизу Південного, що на луганському напрямку, діяв ворожий снайпер. Бойових втрат з боку українських військовослужбовців немає", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 15 лютого, на Донбасі зафіксовано три ворожі порушення режиму припинення вогню, зокрема, з використанням гранатометів.