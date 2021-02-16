Україна очікує, що Польща продасть 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Польща найближчим часом продасть Україні 1 млн 200 тис. вакцин AstraZeneca за собівартістю.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання щодо заяви Єврокомісії про допомогу Польщі продати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, Шмигаль підтвердив, що в України справді є можливість закупити певну частину цих вакцин через Польщу.

За словами очільника уряду, закуплені Євросоюзом вакцини розподіляються по країнах ЄС, при цьому Польща отримає поки що, за попередніми домовленостями, на 1 мільйон 200 тисяч вакцин більше від свого замовлення, і ці вакцини продасть Україні за собівартістю, без націнки. Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Гроші на цю закупку є, зокрема з ресурсів Європейського інвестиційного банку".

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Також Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров’я завершило формування списків на перший і другий етапи вакцинації, яка буде відбуватись згідно з відповідними хвилями черговості, прописаними у Національному плані.

"І як тільки вакцини надійдуть в Україну, ми одразу починаємо вакцинацію", - запевнив він.

Що стосується нестачі потужностей AstraZeneca, то, за словами очільника Кабінету Міністрів, "Єврокомісія нам підтвердила, що в межах ініціативи COVAX вже найближчим часом ми гарантовано отримаємо 117 тисяч доз і далі протягом року ще від 8 до 16 млн доз різних вакцин".