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Законопроєкт уряду про звільнення директора НАБУ викликає здивування, в парламенті є інші ініціативи, - "слуга народу" Підласа

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Законопроєкт уряду про звільнення директора НАБУ викликає здивування, в парламенті є інші ініціативи, - "слуга народу" Підласа
Нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа вважає, що в парламенті є більш "цивілізовані" законопроєкти про НАБУ, ніж той, який запропонував уряд.

Про це вона сказала в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Багато хто говорить, в тому числі і я, що внесення до реєстру корупціонерів має бути підставою для звільнення директора НАБУ. Але законопроєкт Кабінету Міністрів викликає здивування з багатьох причин. Так, уряд має право законодавчої ініціативи. Але, наприклад, з вересня в парламенті зареєстрований законопроєкт голови антикорупційного комітету Радіної №4025, який пропонує абсолютно цивілізований шлях вирішення цієї проблеми, яка склалася внаслідок рішення Конституційного Суду щодо неконституційності призначення директора НАБУ. Законопроєкт №4025 пропонує, щоб призначав директора НАБУ Кабінет Міністрів на підставі пропозиції конкурсної комісії, яка складається з шести учасників – трьох від Кабміну і трьох від міжнародних організацій. Це був би нормальний шлях вирішення проблеми", - вважає Підласа.

За її словами, в урядовому законопроєкті роль міжнародних організацій не є вирішальною.

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"Кабмін пропонує, наскільки мені відомо, іншу конкурсну комісію, в якій роль міжнародних організацій не є вирішальною, тому що вони мають лише 1/3 голосів. При цьому (я так розумію в перехідних положеннях) написано, що на час проведення конкурсу виконує обов’язки керівника НАБУ перший заступник. Але це суперечить чинному закону. Немає такої підстави усунення чи звільнення директора НАБУ, як проведення іншого конкурсу", - зауважила нардеп.

За її словами, законопроєкт Радіної не передбачає автоматичне звільнення директора НАБУ у разі проведення конкурсу. Крім того, Підласа зауважила, що в парламенті зареєстрована низка інших законопроєктів, які вирішують питання НАБУ.

Нардеп розповіла, що урядовий законопроєкт не з’явиться в порядку денному цього тижня, оскільки ще потрібен час для подання альтернативних законопроєктів.

Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, - "слуга народа" Пидласа - Цензор.НЕТ 5320

    1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок.

    2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке.

    3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 %

    4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца...

    Где тут политика и при чем тут НАБУ и Сытник? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ). (с)
  • Amber
    Під чиїм управлінням ?
    Під управлінням коксозалежних покидьків і злодіїв !
  • юрий иванов b93e8b4c
    Идет полный обезбашенный в нарушение всей юриспруденции разгром НАБУ, начиая с Сытника. Дело в том, что в НАБУ накопилось большое количество чувствительных для многих провластных и привластных людишек и сейчас проводится работа по исчезновению и закрытию этих дел! В эти аферы, наверное, втянули и Президента. Уже полгода стараются, но никак не могут из этого списка вытянуть зам. главы ОП О.Татарова, уже и дело на него хотят забрать у НАБУ, а он при этом на работе. Во кино! Но на прошлой неделе в Европарламенте открытым текстом заявили, что в Украине первым вопросом нужно решать вопрос коррупции и без этого никаких дел. НАБУ просто стало комом в горле у власти и местных набобов, отсюда и вся эта каша против него заварена. Весна подходит, но где обещанные посадки?
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