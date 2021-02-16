Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко

Ціни на газ в Україні до кінця року можуть залишитися на рівні не більш ніж 6,99 гривень за метр кубічний. В уряді зараз працюють над рішенням без надмірного втручання в роботу ринку.

Про це заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30" виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З огляду на кон'юнктуру європейського ринку, можна очікувати, що буде зростання цін, проте уряд цього не допустить. Уряд зараз працює над стійким рішенням, яке дозволить зробити так, щоб і до кінця цього року люди не платили за газ більше ніж 6,99 грн/куб. м", - зазначив він.

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За його словами, уряд з цією метою, зокрема, має намір забезпечити вільний вихід газу власного видобутку на ринок у вигляді річного продукту з його подальшою реалізацією постачальниками населенню.

"Ми не допустимо того, щоб ціна газу до кінця року збільшувалася ... Конкуренція буде. Постачальники мають конкурувати меншою ціною. Ми не будемо навіть встановлювати якісь адміністративні обмеження, ми просто хочемо зробити таку структуру ринку, такий дизайн ринків, так боротися зі зловживаннями, щоб ринковим способом зробити так, що будуть різні ціни, при цьому вони не будуть вищі, ніж 6,99 грн/куб. м", - наголосив Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.