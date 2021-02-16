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Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського

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Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського
Ситуацію із заповненням ліжко-місць для хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області детально обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що надзвичайно високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

За словами глави уряду, сьогодні ввечері очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації. В область терміново виїжджає головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів", – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок.

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Топ коментарі

  • Андрей Соколов 1b6fe907
    Ковидного фонда уже нет...размещайте всех на чердак!
  • Меркава
    100%. Сприймаєш все це, як дешевий дуркуватий серіал для бабусь.
  • Amber
    Про критичну ситуацію в Івано- Франківській обл. вже говорили майже місяць , а до Зеєміратського і сансрача Ляшка , тільки
    сьогодні дійшло ?
    Хлопці , ідіть геть , якщо ви невзмозі рятувати Украіну і украінців !
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