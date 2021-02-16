Глава НБУ Шевченко розповів про розвиток фінтех-екосистеми

Голова Нацбанку України Кирило Шевченко розповів у своєму дописі про майбутнє фінансових інновацій в Україні.

Приводом стало приєднання НБУ до Глобальної мережі фінансових інновацій (Global financial innovation network, GFIN). На думку експертів, це дасть можливість українському центробанку підвищити рівень проникнення інновацій до фінансового сектору та сприятиме реалізації завдань Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

Кирило Шевченко зазначив: "Для нас - це можливість значно підвищити рівень проникнення інновацій до фінансового сектору. Відтепер ми більше залучені до обміну досвідом, до отримання експертної допомоги у побудові регуляторної "пісочниці", до вивчення інноваційних рішень у роботі з потенційними ризиками.

Загалом, в умовах світу, який дуже швидко міняється, хочу наголосити - Нацбанк України готовий до інновацій, до повноцінної фінтех-екосистеми з новітніми фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами".

Фінансові інновації, або фінтех, – це поєднання технологій та новацій, щоб забезпечити зручний та "безшовний" платіжний досвід та інклюзивний сервіс для кінцевого споживача фінансових послуг. На цьому ринку працюють фінтех-компанії, які створюють нові продукти для людей, а традиційні учасники (банки) масштабують ці продукти на всю країну. Як наслідок, фінансовий ринок отримає новий поштовх для розвитку сучасних фінансових сервісів, а клієнти – посилення конкуренції та якісніші фінансові продукти.

Наразі Національний банк перебуває на початку власного шляху приєднання до міжнародної фінтех-спільноти і взаємодії з іншими регуляторами цього інноваційного ринку.

Довідка

Глобальна мережа фінансових інновацій (GFIN) офіційно заснована в січні 2019 року як об’єднання регуляторів фінансових ринків та приватних компаній, що працюють у сфері фінтех. Це мережа з понад 60 організацій, метою яких є розвиток фінансових інновацій для підвищення рівня задоволення потреб споживачів. Об’єднання прагне забезпечити можливості для ефективної взаємодії фінтех-компаній з регуляторами, а також створити можливості для масштабування інновацій на міжнародному рівні.