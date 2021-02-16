"Продавали інвалідність" за $3 тис.: у Києві повідомили про підозру двом лікаркам. ФОТОрепортаж

Столичні слідчі повідомили про підозру двом лікаркам, які "продавали інвалідність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва у Facebook.

Спільниці вимагали винагороду за надання відповідної медичної документації та ухвалення позитивного рішення у встановленні групи інвалідності. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці Оболонського управління поліції спільно з працівниками місцевої прокуратури №5 та співробітниками Служби безпеки України затримали Голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання неправомірної вигоди.

Зловмисниці змушували пацієнта сплатити 3000 доларів США за ухвалення позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності.

У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді минулого року лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами у найкоротший термін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейська і адвокат вимагали $5 тис. за закриття кримінального провадження на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Перший платіж у розмірі 30 000 гривень чоловік передав лікарці одразу. Крім того, ще 10 000 гривень потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердження 2-ї групи інвалідності. Співробітники СБУ затримали чиновницю та її спільницю-лікарку на "гарячому" щойно та принесла гроші у кабінет.



Фото: сайт поліції

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом фігуранткам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.