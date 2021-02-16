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СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію. ВIДЕО

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На думку слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Зокрема, щодо останньої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію 01

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК ("Россия 24", "Россия 1"), телеканал Міністерства оборони РФ "Звезда" тощо.

СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію 02

До уваги слідства були також прийняті неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів на російських ЗМІ.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності А.Шарія.

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СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію 03
СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію 04

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру Шарию - Цензор.НЕТ 9046
  • Eispickel
    Чем ниже у Зеленского рейтинг,
    тем адекватней становятся его действия...
    на 25% - он забанил телеканалы кума *****,
    на 22% - завел дело на педофила Шария,
    если на 20% - введет визы с Московией,
    а на 15% разорвет с ней дипломатические отношения...
    ... то мы скоро будем называть его по должности
    еще и писать с большой буквы: - пан Президент...)))
  • Garry Grant
    Не прошло и семи лет. Больше похоже на очередной вброс для прикрытия договорняков с кацапнёй в ОАЭ.
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