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Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі. ФОТО

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Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі. ФОТО
У Кривому Розі анонім зателефонував на лінію "102" і повідомив про мінування багатоквартирного будинку. Свою погрозу "мінер" пояснив тим, що не задоволений розміром пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "056.com".

Вчора, 15 лютого, о 21:40 до Служби порятунку надійшов виклик про те, що в будинку №13 по вулиці Мистецька установлено вибухонебезпечний пристрій. У цьому будинку проживають батьки президента України Володимира Зеленського.

По телефону, "мінер" повідомив, що підірве квартиру батьків президента, тому що не задоволений своєю пенсією в розмірі 2 000 гривень. Поліцейським вдалося відстежити, звідки був зроблений дзвінок.

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Як повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції, мінером виявився 58-річний житель Кривого Рогу, який був у стані алкогольного сп'яніння.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тепер мінеру загрожує від 1 до 6 років позбавлення волі.

Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі 01

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    По телефону, "минер" сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, так как не доволен своей пенсией в размере 2 000 гривен. А как же "кiнець епохи бiдностi" ?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    развод для лохов. просто бубочка хочет обосновать необходимость переезда Риммы и Саши в охраняемую резиденцию поближе к внукам... конечно же за счет налогоплательщиков
  • Kozak_Vasil
    А чого не підірвав? ((
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