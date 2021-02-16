Новини • Обшуки в Окружному адмінсуді Києва

Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку

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Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку
Главу Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка знову не було доставлено до Вищого антикорупційного суд (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Вовка знову не було доставлено на засідання", - сказали в суді.

У зв'язку з цим, як підкреслили у ВАКС, суд знову ухвалив рішення про примусову доставку Вовка - на 18 лютого.

Раніше ВАКС двічі виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Таким чином, це вже третє рішення ВАКС про примусовий привід. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді Вовка.

Читайте: Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУпропримусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтакерішення ВАКС незаконним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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Топ коментарі

  • Tema9
    Парадокс кримінального кодексу України: сєпарів і попачлєнців з «ДНЛР» заочно судять, а суддю не можуть бо не прийшов на суд. А простих громадян з підземлі дістануть якщо треба.
  • die Sonne b2a94bf7
    Украинский парадокс. Демонстрация импотенции государства
  • Василь Довганенко 7230397a
    Не знаю, який Орган він ложив на Набу І ВАКС. Але це орган дійсно великого розміру.
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