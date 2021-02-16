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Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа

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Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа
За час окупації Криму Росія суттєво наростила військову присутність на окупованому півострові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За його словами, Україна в окупованому Криму втратила 11 кораблів і катерів, 10 суден забезпечення і 11 об'єктів інфраструктури, серед яких - судноремонтні заводи, майстерні та виробничі об'єднання.

"Протягом семи років бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту збільшено на 45%. Загальна кількість становить 58 одиниць, у тому числі носіїв крилатих ракет морського базування "Калібр" – 13 одиниць", - заявив Неїжпапа.

Крім того, Неїжпапа заявив, що кількість російських бойових літаків збільшено в 3,5 раза, а вертольотів - у 9 разів, кількість танків досягла майже 40 одиниць, кількість бойових броньованих машин збільшено в 6 разів, ракетних систем залпового вогню - в 6,5 раза.

"Таким чином РФ перетворила АР Крим на найпотужнішу військову базу", - додав командувач.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    ОЙ, НЕ ПУГАЙТЕ!!!
    Что это за "самая мощная военная база", в которой ни воды, ни электричества, ни еды - НЕТ!
    Одна ракета по мосту и там будет новая "Блокада Ленинграда".
    Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа - Цензор.НЕТ 1757
  • Danis Nielsen
    СМИ: В ЦАР ликвидированы наемники ЧВК «Вагнера»

    https://charter97.org/ru/news/2021/2/16/411595/
  • чугунный батон
    Ничего , Совок тоже был такой базой . И где он теперь ?
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