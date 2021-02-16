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Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна

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Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна
Вищий антикорупційний суд призначив покарання судді Рахівського райсуду у вигляді шести років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Вироком Вищого антикорупційного суду визнано винуватим та засуджено до 6 років позбавлення волі суддю Рахівського районного суду Закарпатської області, викритого у березні 2019 року на корупційному злочині", - говориться в повідомленні.

Крім того, ВАКС позбавив права обіймати посади судді впродовж 3 років і постановив конфіскувати майно. Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

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Зазначається, що правоохоронці довели причетність вказаного судді до отримання у вересні 2018 року 400 доларів і в березні 2019 року 10 тис. грн хабаря.

Саме за такі суми вказаний суддя погодився посприяти у позитивному вирішенні в адміністративній справі, яка перебувала на розгляді у іншого судді Рахівського районного суду, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу.

Зауважимо, що суддя отримував хабарі у приміщенні службового кабінету.

Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років вязниці з конфіскацією майна 01
Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років вязниці з конфіскацією майна 02

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Топ коментарі

  • житель юговостока
    Первый (за 30 лет) пошел
  • Irada
    Тут главное, что Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы........... Догадаетесь, чем закончится апелляция и что второе решение не будет обнародовано?
  • Вова Кис
    дай Бог не последний
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