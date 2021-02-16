Звинувачена в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа - суду: Ви розглядаєте справу проти справжнього патріота

У Харкові на засіданні суду у справі про сепаратизм ексмерки Слов'янська Нелі Штепи обвинувачена заявила, що не закликала до відокремлення міста від України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви сьогодні розглядаєте справи щодо сепаратизму проти справжнього патріота, єдиної жінки, яка боролася за те, щоб не було війни", - заявила Штепа, даючи показання в Орджонікідзевському райсуді Харкова у вівторок.

Вона стверджує, що була змушена дати інтерв'ю російським ЗМІ, в якому схвалювала анексію Криму та дії президента РФ Володимира Путіна, а також виступити на мітингу 9 травня 2014 року, оскільки на той момент перебувала в полоні бойовиків, які її неодноразово били й погрожували в разі відмови розстріляти її сім'ю. Штепа також наполягає, що до того, як потрапила в полон, неодноразово інформувала про складну ситуацію в місті в.о. президента України Олександра Турчинова, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та інших керівників держави, а всі свої дії погоджувала з головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою.

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Даючи показання, ексмерка Слов'янська кілька разів плакала, а висунені їй обвинувачення називала нісенітницею, безглуздям і політичним замовленням.

"Обвинувальний акт сфабрикований і є політичним замовленням, мета якого - приховати справжніх винуватців війни в Україні та перекласти розв'язування війни на мене", - сказала Штепа.

Вона розповідала про події весни та літа 2014 року близько трьох годин. Зараз Штепу допитують держобвинувачі.

Нагадаємо, справу стосовно ексмера Слов'янська розглядають із самого початку вп'яте.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Їй інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

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5 листопада 2014 року колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за обвинуваченням Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині рішення суд посилався на те, що злочини, інкриміновані Штепі, були вчинені на території м. Слов’янська (Донецька область), тобто не у рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську, і якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування термінів розгляду справи.

Справу направляли на розгляд до Червонозаводського, Комінтернівського, Ленінського та Жовтневого районних судів Харкова, проте через відводи та самовідводи членів колегії суддів жоден із них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи стосовно Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок"). Однак вона пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".