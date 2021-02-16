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Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП

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Учасники російського "Хору Турецького" внесені до "чорного списку" МКІП
Міністерство культури і інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло ще двох російських артистів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКІП.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, до списку увійшли музиканти з "Хору Турецького" Михайло Турецький та Ігор Звєрєв.

Раніше до цього переліку потрапили четверо учасників цього колективу: Павло Бердніков, Олексій Александров, Михайло Кузнєцов, Олег Бляхорчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасників "Хору Турецького" та акторів з пропагандистського фільму "Крим" внесено до переліку осіб, які являють загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Нагадуємо, МКІП публікує та оновлює "чорний список" на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Зараз в ньому 171 особа.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Не. Огромный удар-это давить бульдозером турецкие помидоры.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    михуил боярский 10 дней назад пафосно ширанул себе спутник (и легонько чуть не потерял сознание..впечатлительный такой).... а сегодня чёйто поплохерело и свезли в больничку...
  • Порохобандерівець
    Хор Алєксандрова уже дочекався в солісти Кабздона.
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