Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш

Територія окремих районів Донецької та Луганської областей, захоплена сьогодні російськими найманцями, на 1400 кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах.

Про це на своїй сторінці в фейсбук нагадав представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми як і раніше намагаємося з'ясувати у представників Росії, яку ж територію вони розуміють під поняттям "ОРДЛО". Тому що та, яка, за фактом, була захоплена російськими НЗФ, на 1400 км більше, ніж зафіксована в Мінських угодах, і на яку тоді територію поширюються мінські домовленості залишається не ясно", - написав Гармаш за підсумками онлайн-конференції політичної підгрупи ТКГ 16 лютого.

За його словами, "це питання - не менше основоположне, ніж визначення сторін конфлікту". "Але і тут ми не отримуємо чіткої відповіді, хоч вона і записана в Мінських угодах. Москва має вражаючу здатність ставати глухою і сліпою, коли не хоче чогось бачити і чути. Особливо якщо мова про підписані нею ж домовленості", - заявив Гармаш.

Він додав, що "на засіданні робочої групи з політичних питань мінської ТКГ, як ніколи часто порушувалося питання про сторони військового конфлікту на Донбасі". "На сьомому році війни ... представники Росії стверджували, що це Україна і Донбас. Що вони розуміють під цим поняттям - неясно. Напевно, частина Донецького вугільного басейну в Ростовській області РФ. Також з того боку звучав варіант "народ Донбасу" - теж не зрозуміло, що не поділили з Україною жителі Покровська, Добропілля, Краматорська, Маріуполя ... плюс півтора мільйона вимушених переселенців", - зазначив учасник української делегації.

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"Ми чітко вказали, що конфліктують Росія та Україна. І попросили не робити таких провокацій, тому що вони відволікають учасників консультацій від обговорення Плану дій, запропонованого Україною. Зрозуміло ж, що ми не можемо просто мовчати, коли робляться такі абсурдні, і за формою і за змістом, заяви", - підсумував Гармаш.