Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим "тиші", українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушували режим припинення вогню, українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед особового складу воїнів ООС немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

На прицільні обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ один раз порушили "режим тиші" на Донбасі: біля Південного "працював" ворожий снайпер, - Міноборони

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

У районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 489 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.