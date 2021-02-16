Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція
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Камера автоматичної фіксації порушень, встановлена в Києві на бульварі Дружби народів, зафіксувала 385 порушників, які рухалися смугою для громадського транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.
"Із учорашнього дня (15 лютого. - Ред.) камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, крім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту", - наголошується в повідомленні.
За даними поліції, за день зафіксовано 385 таких порушників.
Нагадаємо, з 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Першу таку камеру розміщено в Києві на бульварі Дружби народів, 36.