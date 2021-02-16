Новини • Силовики

Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція

7 66056
Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція
Камера автоматичної фіксації порушень, встановлена ​​в Києві на бульварі Дружби народів, зафіксувала 385 порушників, які рухалися смугою для громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.

"Із учорашнього дня (15 лютого. - Ред.) камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, крім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту", - наголошується в повідомленні.

За даними поліції, за день зафіксовано 385 таких порушників.

Читайте також: Від сьогодні камери автофіксації реєструватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту, - Білошицький

Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція 01

Нагадаємо, з 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Першу таку камеру розміщено в Києві на бульварі Дружби народів, 36.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • pacerhard melina
    Когда покупал автомобиль, должен был знать, что отсутствие лишней полосы не оправдание для нарушения ПДД. Если не хватает места на дороге - пересаживайся в общественный транспорт, может посмотришь на ситуацию с другой стороны.
  • pacerhard melina
    Понимаешь, количество мест для инвалидов всегда - процент от общего числа мест на парковке и соответствует процентам людей с инвалидностью в социуме, а , учитывая события в стране последних 7 лет, то этот процент даже вырос. Для меня абсурдность описанной тобой ситуации перекрывается железным правилом: мне не влом пройти пару десятков метров так же, как когда все остальные места заняты. Зато я точно знаю, что не хочу быть на месте инвалида. Вопрос в том, насколько ты честен сам с собой.
  • pacerhard melina
    Около 30% здорового физически быдла занимают места для инвалидов в любое время года и суток. Хотя, возможно, они считают себя умственными инвалидами.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини